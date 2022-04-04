الحلقة 3 من الاختيار 3: محمد مرسي يجمع عددا من أعضاء الأخوان قبل صياغة الدستور

في الحلقة الثالثة في «الاختيار 3: القرار»، يجتمع محمد مرسي (صبري فواز) بعدد من أفراد جماعة الإخوان الدارسين للقانون، لوضع دستور جديد للبلد، كما يقابل وزير الداخلية الجديد (أحمد وفيق)، ويقترح عليه بأن يكون هناك معاهد للشرطة في مختلف المحافظات لزيادة عدد الضباط، إلى جانب أن تكون الدراسة 6 أشهر فقط بدلا من 4 سنوات، ويطلب منه أن يقبل عددا من العناصر من جماعة الإخوان بالداخلية ولكن الوزير يرفض.

فيما يجهز مصطفى (أحمد السقا) لتجنيد أحد السيدات المتعاونة مع العناصر التكفيرية، ويطلع رئيس جهاز الأمن الحربي عليها، ويقرر أن يطلق على هذه العملية الأسم الكودي «نور».

بينما يذهب مروان (أحمد عز) لإستجواب أحد العناصر الإرهابية، بمقر المخابرات العامة، ويقنعه بالتحدث وإخبارهم بكل المعلومات التي لديه.

«الاختيار 3: القرار» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعبد العزيز مخيون.