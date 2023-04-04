 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المصلى القبلي من المسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المصلى القبلي من المسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على مغادرته

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 12:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 12:02 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المصلى القبلي من المسجد الأقصى المبارك، وباحاته.

وذكرت مصادر بالقدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته.

يذكر أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة أطلقت دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.

وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، قد رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي.


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