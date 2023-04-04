فودة يتابع استكمال أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب بقرية التراث بمنطقة الهجن بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمضمار الهجن والفروسية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة استكمال أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب بقرية التراث بمنطقة الهجن.



وقال المحافظ، إنه جاري إنشاء القرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد أنه العمل يجري على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها، و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب، وتركيب عدد من الجداريات.