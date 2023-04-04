روسيا تؤكد إرسال منظومة صواريخ اسكندر إلى بيلاروس

أكدت روسيا أنها أرسلت منظومة صواريخ اسكندر القادرة على حمل أسلحة نووية إلى بيلاروس.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، من موسكو، اليوم الثلاثاء إن "بعض الطائرات البيلاروسية التابعة لأسراب المقاتلات حصلت على الفرصة لضرب أهداف للعدو بأسلحة نووية".



وأكد أيضا أن تدريب الجنود البيلاروس على استخدام الصواريخ النووية الروسية بدأ كما هو مخطط له.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية، أن التدريب سيركز على المعرفة العملية في إعداد الصواريخ.



وأضافت أنه "علاوة على ذلك، ستدرس الطواقم بالتفصيل مسائل خاصة بصيانة ونشر الرؤوس الحربية النووية التكتيكية اسكندر- ام".



وقال شويجو إن صواريخ إسكندر-إم يمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية، مؤكدا أن إمداد بيلاروس المجاورة بهذه الأسلحة جاء ردا على شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.



وأضاف الوزير أنه واثق من أن روسيا ستنتصر في الحرب في أوكرانيا، والتي تشير إليها روسيا فقط على أنها عملية عسكرية خاصة.