استقبل سامح شكري وزير الخارجية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد.

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع تويتر، صورا من اللقاء، مؤكدا الحرص المتبادل على دعم الشراكة المصرية البريطانية، والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان شكري قد استقبل يوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب لجمهورية العراق، حيث رحب الوزير شكري بالحبلوسي في بلده الثاني مصر، معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب.

كما أكد شكري، أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين مصر والعراق، ومعرباً عن الارتياح لما تشهده المؤسسات التشريعية بالبلدين من تعاون.

وأشار شكري إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع التعاون مع العراق إلى أرحب الآفاق، مثنياً على التطور الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، والذي تنظر إليه مصر من منظور استراتيجي شامل لربط المصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التي ستعود على جميع الأطراف، والتطلع إلى تنفيذ المشروعات المشتركة المتفق عليها في إطار الآلية في أقرب وقت.