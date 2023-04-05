بنك يو بي إس يعلن أكبر عملية شطب وظائف في العالم خلال الشهور الستة الماضية

أعلن بنك يو.بي.إس السويسري العملاق، اليوم الثلاثاء، اعتزامه تسريح ما يصل إلى 36 ألف موظف من قوته العاملة على مستوى العالم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة تعتبر أكبر عملية تسريح موظفين بين الشركات على مستوى العالم خلال الشهور الستة الماضية.



يأتي الإعلان عن خطة شطب الوظائف بعد أيام من إعلان البنك استحواذه على منافسه السويسري كريدي سويس جروب الذي كان يواجه شبح الإفلاس على خلفية أزمة السيولة القوية التي تعرض لها.



وقالت صحيفة سونتاج تسايتونج السويسرية يوم الأحد الماضي إن يو.بي.إس يعتزم شطب ما بين 20 و30% من إجمالي الوظائف لديه بما يعادل ما يتراوح بين 25 و36 ألف وظيفة، من إجمالي 120 ألف وظيفة دائمة لديه.



وفي أواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة إن بنك يو.بي.إس جروب السويسري يعتزم الإبقاء على العلامة التجارية لبنك كريدي سويس جروب الذي استحوذ عليه لمدة ثلاث أو أربع سنوات مقبلة.



ونقلت صحيفة فاينانز آند فيرتشافت السويسرية عن المصادر القول إن يو.بي.إس لا يستبعد الإبقاء على علامة كريدي سويس لسنوات أكثر.



ووافق يو.بي.إس في الشهر الماضي على شراء منافسه المتعثر كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (24ر3 مليار دولار).



جاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس مساء أمس الأحد.



ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع بنك يو.بي.إس أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.