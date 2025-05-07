قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يحتاج إلى مشروع قانون إيجار قديم واضح وقاعدة بيانات واضحة من الحكومة ليبني عليها قراراته.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»: «لم نر ملامح واضحة في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، تُظهر تطبيقه للمادة 78 من الدستور التي تكفل سكنا ملائما للمواطن».

وأشار إلى احتياج الحكومة إلى إنشاء حوالي 1.25 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات إذا تم تطبيق مشروع القانون.

وأوضح أن حوالي 82% من مشكلة الإيجار القديم تتركز في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، متسائلا: «هل إذا انتهت العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات بحسب مشروع القانون، فهل سيكون هناك سكن ملائم متوفر؟».

ولفت إلى عدم توفر قاعدة بيانات توضح الشرائح الموجودة، ومستويات الدخل والمعاشات، ومدى قدرة الطبقات البسيطة والمتوسطة على تحمل الأجرة الجديدة أو الانتقال إلى أماكن جديدة ودفع الإيجار أو التمليك.

وقال: «لدينا رؤية أن نرجئ مشروع قانون الإيجار القديم للدراسة، ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة، وبالنسبة للحد الدستوري لدينا ردود دستورية تنص على ذلك».

وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عام 2017 «قديمة جدًا» لافتا إلى مرور 8 سنوات شهدت متغيرات كثيرة.

وأضاف أن التعداد يصدر كل 10 سنوات، موضحا أن من المقرر أن يكون هناك إحصائيات دقيقة عام 2027 بالتزامن مع قانون الرقم القومي للعقار؛ ستوفر قاعدة بيانات واضحة غير قابلة للشك.

واختتم بأن المجلس حاليا أمامه 3 أو 4 تقارير بيانات مختلفة من جهات مختلفة، مشددا أن من يتخذ القرار السليم يجب أن يملك المعلومة الدقيقة.