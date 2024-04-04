نجيب ميقاتي يدعو إلى إعلان جنوب لبنان منطقة منكوبة زراعيا

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى إعلان جنوب لبنان «منطقة منكوبة زراعيًا»، وذلك على خلفية تضرر 800 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لميقاتي، في مستهل جلسة الحكومة اليوم الخميس، وفقًا لبيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».

وقال «ميقاتي»، في مستهل كلمته: «تنعقد جلستنا اليوم، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلا».

وأشار إلى عقد الحكومة اجتماعًا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وإجراء نقاش مستفيض حيال ما يحصل في الجنوب، قائلًا إنه «طلب من تلك المنظمات المساعدة السريعة».

ونوه أن «هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب، و313 شهيدًا، وحوالى 1000 جريح»، مضيفًا: «الكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي، حيث أن هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل».

ولفت إلى فقدان 340 الف رأس ماشية، وفقدان 75 في المئة من المزارعين مصدر دخلهم النهائي، معقبًا: «وأنا أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة».

وأكمل: «نحن نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية)، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة».

ودعا «أصدقاء لبنان في كل دول العالم، أن يعملوا بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان».