ثلاثية بالمر تقود تشيلسي لفوز مثير على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد 4 /3،، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة الرابعة عن طريق كونور كالاجر، قبل أن يضيف زميله كول بالمر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 34 سجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، فيما سجل زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 67 عاد جارناتشو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد، وبدت الأمور وكأنها في صالح مانشستر يونايتد، قبل أن يعود بالمر ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقة، سجل تشيلسي هدفه الرابع عن طريق بالمر مجددا، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غالية.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 48 نقطة في المركز السادس.

وبدأت المباراة بضغط من جانب تشيلسي، الذي أراد تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، فيما تراجع مانشستر يونايتد لمناطقه الدفاعية خشية تلقي هدف مبكر في شباكه.

لكن مخاوف مانشستر يونايتد تحققت في الدقيقة الرابعة، بعدما نجح كونور كالاجر في تسجيل هدف التقدم لتشيلسي، حيث لعب الظهير الأيمن مالو جوستو كرة عرضية من الجهة اليمنى، لتصطدم بقدم ديوجو دالوت، وترتد أمام كالاجر الذي سدد مباشرة على يمين أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.

وواصل تشيلسي ضغطه على منافسه، ونجح في الحصول على ضربة جزاء بعد عرقلة تعرض لها مدافع الفريق مارك كوكوريلا من أنتوني لاعب مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء، ليترجمها كول بالمر بنجاح في الشباك في الدقيقة 19، مسجلا الهدف الثاني للفريق اللندني.

ولم يقدم هجوم مانشستر يونايتد، المكون من راسموس هويلوند، وأليخاندرو جارناتشو وأنتوني، الأداء الذي من شأنه إحداث الفارق في المباراة، لكن رغم ذلك لم يتوقف الفريق الزائر عن محاولة تشكيل خطورة على مرمى دوردي بيتروفيتش حارس تشيلسي.

وأسفر ضغط مانشستر يونايتد عن تسجيله هدف تقليص الفارق عبر جارناتشو في الدقيقة 34، حيث استغل خطأ في التمرير من مويسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي، لينفرد بمرمى بيتروفيتش ويضع الكرة في شباكه.

وبات مانشستر يونايتد الطرف الأكثر استحواذا وسيطرة على مجريات اللعب، وأدرك التعادل بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 39، بضربة رأس من تمريرة عرضية مميزة من دالوت.

وبعد التعادل، انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشن تشيلسي هجمات على مرمى منافسه، فيما استغل لاعبو مانشستر يونايتد الفرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم الصفوف، لكن ذلك لم يسفر عن جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 2 /2.

ومع بداية الشوط الثاني، تبادل الفريقان الضغط بكافة الأسلحة الهجومية لديهما، وتحرك بالمر وإنزو فيرنانديز في محاولة لهز شباك أونانا مجددا.

من جانبه ضغط مانشستر يونايتد بشدة ، مما أدى إلى تراجع تشيلسي لمنطقة جزائه وعدم التحرك كثيرا للهجوم خشية تلقي هدف آخر في شباكه.

وفي الدقيقة 67 سجل جارناتشو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله أنتوني، ليسدد الكرة مباشرة في شباك بيتروفيتش.

وبعد ذلك، بات مانشستر يونايتد هو الطرف الأفضل في المباراة، والأكثر استحواذا، فيما حاول تشيلسي شن هجمات مرتدة بغرض إدراك التعادل دون جدوى.

وظهر الإرهاق واضحا على لاعبي مانشستر يونايتد بمرور الوقت، خاصة مع سيطرة تشيلسي ومحاولاته المتعدة من أجل إدراك التعادل، الأمر الذي تسبب في ارتباك الدفاع وارتكاب العديد من الأخطاء.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تعرض نونو مادويكي مهاجم تشيلسي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ضربة جزاء ، ليسجل منها بالمر هدف التعادل .

وبعد هدف التعادل، ظهر الارتباك واضحا في أداء مانشستر يونايتد، مما ساعد بالمر مجددا على تسجيل الهدف الرابع لتشيلسي والثالث له، بعدما استقبل كرة عرضية من إنزو فيرنانديز، ليسددها وتصطدم بالدفاع وتهز شباك أونانا .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز تشيلسي على مانشستر يونايتد 4 /3.