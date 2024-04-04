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نائب رئيسة وزراء إيطاليا ينجو من تصويت بسحب الثقة

د ب أ
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 2:23 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 2:23 ص

فشل، اليوم الأربعاء، طلب بسحب الثقة قدمته المعارضة الإيطالية ضد نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني على خلفية موقف حزبه اليميني المتطرف، الرابطة، تجاه روسيا.

وبعد ساعات من النقاش في مجلس النواب، مساء اليوم، نجا رئيس حزب الرابطة بسهولة من تصويت بسحب الثقة قدمته ثلاثة أحزاب تنتمي ليمين الوسط.

وصوت إجمالي 209 نواب ضد القرار، مقابل 129 نائبا فقط، وامتنع ثلاثة عن التصويت.

وبذلك يحتفظ سالفيني بمنصبه على رأس وزارة المواصلات، وكنائب لرئيسة الحكومة جورجا ميلوني.

وخلال فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية في السابق، اشتهر سالفيني بإجراءاته الصارمة ضد مهاجري القوارب ومنظمات الإنقاذ التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط.

ويواجه سالفيني /51 عاما/ حاليا انتقادات شديدة بسبب تصريحات متنوعة عن روسيا يتم تفسيرها باعتبار أنه مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت له صلات وثيقة مع بوتين في الماضي.

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