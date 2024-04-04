المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية في الدوري الممتاز

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويدين فريق المقاولون العرب بالفضل لمهاجمه محمد سالم في تحقيق الانتصار أمام الجونة، بعد تسجيله هدفين في الدقيقتين 20 و 70.

فيما أحرز حسام غانم «إيفونا» هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 31، ولكنه لم يكن كافيا لتغيير نتيجة المباراة التي حسمها المقاولون العرب لصالحه بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع فريق المقاولون العرب رصيده للنقطة 12 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز السابع.