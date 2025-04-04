وزيرة الخارجية الكندية: نعتزم ممارسة أقصى ضغط على ترامب ردا على الرسوم الجمركية

صرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الجمعة أن بلادها تعتزم ممارسة أقصى ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، مضيفة أن كندا تعتزم تحويل اتجاهها إلى أوروبا وأسيا لإيجاد أسواق جديدة.

وقالت جولي في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرج اليوم: "سوف نمارس أقصى ضغوط على ترامب وإدارته للتراجع عن أي شكل من أشكال الرسوم"، وأضافت: "نتطلع إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي ونبحث عن شركاء في اسيا".

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية أن "السؤال هو حجم رأس المال السياسي الذي يرغب الرئيس ترامب في إنفاقه على الركود لأننا نعرف أن هذه (الرسوم) سوف تضر الاقتصاد، ونعرف أن كل هذا الغموض التجاري سوف يؤثر في نهاية المطاف على عادات المستهلك، وفي الوقت ذاته على مناخ الاستثمار".

وأضافت: نعرف أنه يتعين علينا تغيير الاتجاه، وهذا هو ما سنفعله".

وكانت كندا قد ردت على بدء تطبيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بفرض رسوم مضادة على بعض وارداتها من السيارات من الولايات المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الخميس أن أوتاوا ستفرض رسوما بنسبة 25% على كل وارداتها من السيارات الأمريكية التي لا يتم إنتاجها وفقا لاتفاق تجارة أمريكا الشمالية الذي يضم المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا وديا لكندا وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وسيادتها.

وفي الوقت نفسه أعلنت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات لصناعة السيارات اعتزامها وقف الإنتاج في مصنعها بمدينة ويندسور الكندية لمدة أسبوعين بسبب الرسوم الأمريكية.