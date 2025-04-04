تعريفات ترامب الجمركية تعمق خسائر الأسهم الأمريكية لتهبط بأكثر من 5%

أغلقت الأسهم الأمريكية على خسائر ضخمة اليوم متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية على 180 دولة ورد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة برسوم مضادة ما أشعل الحرب التجارية.

وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 5.08% ليصل إلى 38485.02 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.54% ليصل إلى 17495 نقطة، كما انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 3.52% ليصل إلى 400.20 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكى مساء الأربعاء، فرض تعريفات جمركية على أكثر من 180 دولة بنسبة تتراوح بين 10% و40%، شملت جميع الدول العربية.

وقرر ترامب فرض رسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10% والأردن بنسبة 20% كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا وبنسبة 31 % على ليبيا وعلى العراق بنسبة 39% ، كما قرر فرض رسوم بنسبة 34 % على الصين، و20% على الاتحاد وبنسبة 24% على الواردات من اليابان وفرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، كما تواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 % على العديد من السلع.

وتراجع سهم شركة تسلا بنسبة 8% كما انخفض سهم أبل 4 % وجاء ذلك بعد أن ردت الصين اليوم بفرض رسوم مضادة بنسبة 34 % على السلع الامريكية ما أضعف أسهم الشركتين ذات الانكشاف الكبير على الصين.

وشهدت أسهم شركتي النفط إكسون موبيل وشيفرون تراجعا بأكثر من 5%، كما تراجع سهم شركة "إس.إل.بي" أكبر شركة لخدمات حقول النفط بنسبة 10% وتراجع أسهم ماراثون بتروليوم، أكبر شركة تكرير أمريكية بنسبة 6%.

وتسببت الرسوم الجمركية في خسارة أغني 500 شخص في العالم أكثر من 485 مليار دولار منذ افتتاح اسواق الأسهم يوم الخميس بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

يشهد أغنى 500 شخص في العالم أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، مع استمرار تداعيات إعلان الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في إثارة الاضطرابات في الأسواق العالمية.

تصدر مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "ميتا " القائمة بخسارة 17.9 مليار دولار مع انخفاض أسهم الشركة بنسبة 10%. ثم جاء جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، بخسارة تقدر 15.9 مليار دولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب تخاطر بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو بحسب وكالة بلومبرج.

أشار باول إلى أنه من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية أكبر من المتوقع، مضيفا أن التقدم نحو بلوغ التضخم هدفه عند 2% تباطأ مؤخرا، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية قد يكون لها تأثير مستمر على التضخم، خاصة في ظل ارتفاع المخاطر التي تواجه البطالة والتضخم نتيجة التعريفات.