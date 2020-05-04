في لافتة تبعث على الأمل، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، قرر أحد السكان الإنجليز بالقرب من غابة ويجان، كتابة وتعليق شعارات الأمل والأقوال الإيجابية على أشجار الغابة، لكسر الكأبة التي خلفها الفيروس.

بريان ويتمور، الذي يعيش في مدينة هيندلي، بمقاطعة مانشستر الكبرى، بالمملكة المتحدة، قرر ربط اللوحات المكتوبة عليها الكلمات بشكل جميل وعلقها في الأشجار، خلال تمرينه اليومي في إحدى المحميات الطبيعية القريبة من الغابة.

Did a little more off piste calligraphy...found a glorious old fallen tree in a swamp like region of Low Hall Nature Reserve...doubt if anybody will ever see, but it is there zenlike...awaiting peaceful and relaxed...#art #Calligraphy #stars #hope #StaySafe pic.twitter.com/KIqHDbR41V — Brian Whitmore (@BrianTheScriber) May 3, 2020

يقول ويتمور إنه مسرور لانتشار رسائله على وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق زملائه الذين وجدوا الرسائل من الأعمال الفنية غير المعتادة، التي تعد مصدر عزاء في وقت عصيب، بحسب موقع "ويجان تو داي".

وأضاف ويتمور: "كنت محبطا للغاية بسبب تأجيل مشاريعي وإغلاق استديو العمل الخاص بي، وكل شيء كئيب في الوقت الحالي لذا قررت تنفيذ الفكرة".

واستكمل: "كنت أعلق اللوحات على الأشجار في أماكن متفرقة من الغابة إنها تبدو جميلة وهي تتأرجح وتدور في النسيم أنا مسرور جدًا بها وبأنها رفعت معنويات الناس في هذه الأوقات المظلمة المقلقة بسبب الفيروس".

ويقول ويتمور الذي يمارس فن الخط منذ أكثر من 35 عامًا، ويدير ورش عمل لمهاراته وكذلك يبيع إبداعاته في المعارض الفنية، إنه صنع اللوحات لتكون هدية لطيفة للناس في الوقت الذي يشعرون فيه بالإحباط، مشيرًا إلى استجابة الناس لها برد الفعل الكبير والعطوف الذي تلقاه عبر حسابه الشخصي تويتر حيث نشر عليه الصور.