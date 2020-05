في لافتة تبعث على الأمل، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، قرر أحد السكان الإنجليز بالقرب من غابة ويجان، كتابة وتعليق شعارات الأمل والأقوال الإيجابية على أشجار الغابة، لكسر الكأبة التي خلفها الفيروس.

بريان ويتمور، الذي يعيش في مدينة هيندلي، بمقاطعة مانشستر الكبرى، بالمملكة المتحدة، قرر ربط اللوحات المكتوبة عليها الكلمات بشكل جميل وعلقها في الأشجار، خلال تمرينه اليومي في إحدى المحميات الطبيعية القريبة من الغابة.

Did a little more off piste calligraphy...found a glorious old fallen tree in a swamp like region of Low Hall Nature Reserve...doubt if anybody will ever see, but it is there zenlike...awaiting peaceful and relaxed...#art #Calligraphy #stars #hope #StaySafe pic.twitter.com/KIqHDbR41V