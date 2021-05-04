نيمار ومبابي يقودان هجوم سان جيرمان في التشكيل المتوقع أمام مانشستر سيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مانشستر سيتي على سان جيرمان في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ومن المتوقع أن تكون مباراة الإياب قوية للغاية لكلا الفريقين من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع «هوسكورد» من المتوقع أن يدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: باكير، كيمبيمبي، ماركينيوس، فلورينزي.

خط الوسط: هيريرا، باريديس، فيراتي، دي ماريا.

خط الهجوم: مبابي، نيمار.

بينما من المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: زينيتشينكو، دياز، ستونز، ووكر.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، سيلفا، فودين، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز.