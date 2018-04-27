الأرصاد تحذر: غدا ذروة الموجه الحارة على البلاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ذروة الموجه الحارة، حيث ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وجنوب سيناء، وجنوب البِلاد، حار على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، على فترات متقطعة، فيما تستقر الرياح بباقي الأنحاء، متوقعة تراجع درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وعن درجات الحرارة غدا الأربعاء، فتسجل على القاهرة 40 درجة للعظمى و23 للصغرى، الوجه البحري 40 للعظمي 22 للصغرى، السواحل الشمالية الغربية، 29 للعظمى 19 للصغرى، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، 32 للعظمى 20 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، 40 للعظمى 26 للصغرى، شمال الصعيد 42 للعظمى 24 للصغرى، جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 للصغرى.