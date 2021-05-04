«المحامين العرب»: مشاركة القدس في الانتخابات الفلسطينية حق أصيل لا تنازل عنه

قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، إن مشاركة مدينة القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية حق أصيل وأحد أهم ثوابت النضال الفلسطيني التي لا تنازل عنها، مؤكدًا أن المقدسيين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب الفلسطيني وأنه لا يمكن إجراء انتخابات بدونهم.

وأضاف المكاوي بنعيسى، في بيان، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الانتخابات الفلسطينية برفض إجرائها في القدس تعد مخالفة صريحة للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

ودعا بنعيسى، اللجنة الرباعية الدولية، والمجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وضمان الممارسة الفعلية لها بإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها القدس الشريف، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه نية واضحة لمنع المقدسيين من المشاركة في الانتخابات التي هي حق أصيل لهم.

كما دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الفصائل الفلسطينية، إلى توحيد كلمتها والتصدي لمحاولات تفريقها والوقوف صفا واحدا ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المنافية لأبسط حقوق الإنسان المدنية والسياسية، مؤكدا دعم الاتحاد للشعب الفلسطيني في تمسكه بحقه في إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها القدس الشريف.