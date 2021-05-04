6 مشروعات بحثية تفوز بمنحة وزارة التضامن الإجتماعي «حاضنات الفائقين»

استضافت جامعة عين شمس لجنة اختيار أفضل أبحاث دراسات عليا للحصول على منحة وزارة التضامن الإجتماعي لدعم وتمويل الطلاب الفائقين، في إطار بروتوكول تعاون حاضنات الفائقين علمياً بالجامعات الحكومية، والموقع بين وزارة التضامن الإجتماعي.



وعقد سيمينار علمي لعرض الأبحاث المقدمة من ٢٠ باحث و باحثة دراسات عليا ماجستير ودكتورة، من خمس كليات عملية هي كليات الطب، الهندسة، الصيدلة، الزراعة، العلوم، برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة وعضوية وحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي ومصطفى إسماعيل أمين الجمعية الشرعية و مسئول تمويل منح التضامن والدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، والدكتورة أماني سليمان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو سعد وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة رحاب عثمان أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة.



واستقرت اللجنة على اختيار ٦ مشروعات بحثية بحثان من كلية الزراعة، بحث من كلية الطب ، بحث من كلية العلوم، بحث من كلية الهندسة، بحث من كلية الصيدلة.



واستعرض الدكتور صلاح هاشم أنشطة وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة والتي من بينها مشروع "حاضنات الفائقين"، والذي يهدف لتقديم منح ودعم للطلاب الفائقين بهدف تعزيز البحث العلمي والعمل على تطبيق أبحاثهم على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، من خلال تمويل الأبحاث وتحويلها لمشروعات قابلة للتنفيذ أو تقديم منتج نافع للمجتمع.



وأوضح أن المنحة تقدم راتب شهري لباحثي الماجستير الأوائل بواقع ألف جنيه شهرياً لمدة سنة من تسجيل البحث و ٢٠٠٠ جنيه شهرياً لمدة سنتين من تاريخ التسجيل لباحث الدكتوراة مع تسهيل فتح حساب بنكي في بنك ناصر الإجتماعي لمن تقل أعمارهم عن ٢١ عاماً لتحويل الدعم الشهري على حسابه، هذا إلى جانب تمويل بقيمة ٢٥ ألف جنيه للمشروع البحثي الواحد.كما يتم توفير نظام صحي شامل للفائقين وذويهم مع تسهيل حضورهم الورش والمؤتمرات التي تمكنهم من تنفيذ أبحاثهم بكفاءة وإنجاز.