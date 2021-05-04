بايدن يعرب عن أمله في عقد قمة مع بوتين خلال رحلته لأوروبا الشهر المقبل

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الجولة التي سيقوم بها بايدن لأوروبا في يونيو المقبل، وهي أولى جولاته للقارة الأوروبية منذ توليه مهام منصبه في يناير الماضي.

وقال بايدن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "هذا أملي وتوقعي، ونحن نعمل على هذا".

يذكر أن بوتين لم يحسم قراره حيال عقد مثل هذه القمة حتى الآن، وكان المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، أدلى بحديث للتلفزيون الرسمي يوم الخميس الماضي اتهم فيه الولايات المتحدة باتخاذ "خطوات عدائية" تجاه بلاده، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في صعوبة الموافقة على القمة المحتملة.

كان بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين في أبريل الماضي اقترح خلاله عقد قمة مع الرئيس الروسي، وبحسب بيانات البيت الأبيض، فإن من المنتظر أن يتم خلال القمة المزمع عقدها في دول أوروبية في الصيف "بحث كافة القضايا التي تتواجه فيها الولايات المتحدة وروسيا".

وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي عرضت إقامة القمة على أراضيها.

وبعد مضي وقت قصير على اقتراح بايدن، طردت الولايات المتحدة عشرة دبلوماسيين روس وفرضت عقوبات جديدة على روسيا انتقاما من موسكو على الهجمات الإلكترونية المنسوبة إليها وتدخلها في الانتخابات الأمريكية. وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أمريكيين وفرض عقوبات على الولايات المتحدة كما أصدرت حظر دخول للأراضي الروسية بحق مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وسبق ذلك أن رد الرئيس الأمريكي بالإيجاب على سؤال في مقابلة إعلامية حول ما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي "قاتلا"، وكان بايدن أكد مرارا أنه لا يريد تصعيدا مع روسيا لكنه توعد بعواقب على التصرف الروسي.

وكان بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية اعتزامه انتهاج سياسة أكثر صرامة حيال روسيا.