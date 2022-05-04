الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، رفعت العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى «عيد الاستقلال».



وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري لـ«وفا»، إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين، معتبرا أن هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.



ووصف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، اعتزام المستوطنين رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي، هو إساءة لمقدسات فلسطين واعتداء صارخ عليها.



وأوضح في بيان صادر عن الوزارة، يوم الثلاثاء، أن «تنفيذ هذه الخطوة يعتبر تحدياً صارخاً لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وانتهاكا لأكثر مقدساتنا الإسلامية حساسية في فلسطين، ألا وهو المسجد الأقصى، الذي يعتبر مسجدا إسلاميا خالصا بكل مكوناته داخل أسواره، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا برغبة حكومة هذا الاحتلال ذات الصبغة الاستيطانية في إشعال حرب دينية يمكنهم البدء بها إلاَّ أنهم لن يكونوا قادرين على إيقافها».



ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالشأن التراثي والثقافي للعمل على وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات غير المبررة بأي شكل من الأشكال، والتي تزداد بشكل منهجي ومخطط له وليس بعشوائية لربما كانت تسم هذه الانتهاكات في البدايات.



وطالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني خاصة، وأبناء العالمين العربي والإسلامي عامة أن يكثفوا زياراتهم للمسجد الأقصى، وأن يؤكدوا مرابطتهم وتواجدهم فيه على مدار الساعة ليحولوا دون السيطرة عليه وتقسيمه زمانياً ومكانياً.