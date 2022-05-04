مستشفيات قصر العيني تستقبل 5811 مريضا وتجري 88 عملية جراحية خلال العيد

أعلن الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، استقبال 5811 حالة مرضية، وإجراء 88 عملية جراحية وذلك بمستشفيات المنيل الجامعي، والنساء والتوليد، وأبو الريش التخصصي، خلال أول أيام عيد الفطر.

وأكد صلاح، في تقرير إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وتناول التقرير حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 54 حالة طوارئ وإجراء عمليتين فقط.

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني استقبلت على مدار الساعة وخلال أيام عيد الفطر كل الحالات الطارئة سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وكانت في انتظار الحالات الطارئة الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى من خلال تعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

وأكد التقرير عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية تلجأ إليه، وذلك باعتباره "الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا".