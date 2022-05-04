الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي





أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، اليوم الأربعاء، وحثت واشنطن بيونج يانج على الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار، بحسب بيان أصدره الجيش الأمريكي.



وقال البيان – الذي نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء: «بينما قيمنا أن هذا الحدث (إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي) لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو لأراضي حلفائنا، فإننا سنواصل مراقبة الوضع».



وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي. وهو ما اعتبرته سيول «أحدث استفزاز عسكري»، قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس المنتخب يون سيوك-يول.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة «سونان» في بيونج يانج بعد ظهر اليوم.



وأضافت الهيئة العسكرية أن الصاروخ حلّق لمسافة 470 كيلومترا، على ارتفاع أقصاه 780 كيلومترا.



وجاء في بيان لمجلس الأمن الوطني في سول، أنّه «يدين بشدة، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. باعتباره انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي».