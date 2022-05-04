• 10 شوال آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية.. وأسعار البرامج كانت الأعلى



طالبت شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة"، بضرورة بدء موسم العمرة المقبل مبكرا، وذلك عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، لاسيما وأن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الموسم المنقضى كان قليل للغاية، وهو ما أدى إلى قيام عدد كبير من المواطنين بالسعى للحصول على تأشيرة العمرة الافتراضية b2 c لأداء مناسك العمرة من خلال أحد السماسرة أو الشركات التى تعمل فى هذا المجال، حيث إن هذه التأشيرات محررة بهدف أداء العمرة من خلال السفر لدبى ترانزيت.



وقصرت وزارة السياحة والآثار موسم العمرة المنقضى على 3 أشهر فقط، هى (رجب- شعبان- رمضان)، وخصصت خلالهم نحو 60 ألف تأشيرة عمرة بواقع 20 ألف تأشيرة لكل شهر بلغت حصة كل شركة سياحة منها خلال الموسم نحو 45 تأشيرة فقط.



وكشفت إحصائيات سعودية عن موسم العمرة المنقضى أصدرتها بعض الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية، أن هناك أكثر من 120 ألف معتمر مصرى أدوا العمرة بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة، وذلك عن طريق حصولهم على تأشيرة عمرة مباشرة من السعودية وسفرهم لأداء المناسك عقب سفرهم لدولة أخرى كترانزيت.



وحذرت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة التى تقوم بتنظيم رحلات عمرة ترانزيت من خلال التأشيرات الافتراضية b 2 c المحررة بهدف أداء العمرة من خلال السفر لدبى ترانزيت، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية، وأنه سيتم الإغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في هذا الشأن.



ومن جانبه، قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن نسب الإقبال من المواطنين المصريين على أداء العمرة خلال شهر رمضان الماضى كان كبيرا للغاية رغم ارتفاع أسعار بعض البرامج، لافتا إلى أن عدد من شركات السياحة اضطر بعد ارتفاع أسعار البرامج هذا العام بسبب تداعيات جائحة كورونا إلى تنظيم البرامج الاقتصادية وذلك حتى لا ترفع الأسعار على المواطنين.



وأضاف أنه وفقا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار، فإن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية بعد أداء المناسك هو يوم 10 شوال الجارى، مشيرا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة وفقا للأعداد التى خصصتها وزارة السياحة لشهر رمضان بلغ نحو 20 ألف معتمر.



وقال إن شركات السياحة تأمل فى أن تبدأ رحلات العمرة خلال الموسم المقبل بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، لاسيما وأن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الموسم المنقضى كان قليل للغاية.



وتابع أن وزارة السياحة والآثار قصرت موسم العمرة المنقضى على 3 أشهر فقط هى "رجب -شعبان - رمضان" وخصصت خلالهم نحو 60 ألف تأشيرة عمرة بواقع 20 ألف تأشيرة لكل شهر، بلغت حصة كل شركة سياحة منها خلال الموسم نحو 45 تأشيرة فقط.



وأشار إلى أن قلة أعداد تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة المنقضى كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار برامج العمرة، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال موسم العمرة 1443 هجريا كان الأعلى بالمقارنة بالأعوام الأخرى، لافتا إلى أن غالبية الشركات التى نظمت برامج العمرة خلال شهر رمضان الماضى حرصت على تنظيم البرامج الاقتصادية وذلك كونها مناسبة لغالبية المسافرين للعمرة كما كانت البرامج التى تبلغ مدتها شهر هى الأكثر تنظيما خلال رمضان.



وأكدت غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة تسعى لتحقيق عدة أهداف مهمة جميعها لصالح المواطن المصري الراغب في أداء العمرة، مشيرة إلى أن البوابة ترفع شعار "حماية المواطن وحفظ حقوقه" ولتحقيق هذا الشعار فقد تم وضع الأهداف المهمة للبوابة من أجل المواطن.