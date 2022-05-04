الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح اثنين من موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح اثنين من موظفيها المحتجزين لدى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.



وقال بيان مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة التربية والثقافة والعلم (يونيسكو): "بمناسبة اجتماع العائلات في مختلف أنحاء اليمن للاحتفال بعيد الفطر لهذا العام، تحثُّ المديرة العامة للأمم المتحدة، أودري أزولاي، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت،على إطلاق السراح الفوري لموظفَيهما اللذين احتجزا في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في صنعاء".



وأضاف البيان: "على الرغم من تأكيد حركة أنصار الله مرارا في نوفمبر بأنه سيُطلق سراح الموظفَين فوراً، فإنَّ مكان وجودهما لا يزال مجهولاً، وينتاب اليونسكو والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان القلق على سلامتهما".



وبحسب البيان، "تحثُّ اليونسكو والمفوّضية السامية لحقوق الإنسان حركة أنصار الله، في هذا الصدد، على ضمان سلامة الموظفَين المعنيَين وعلى إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير".



وقال البيان: "يتمتع موظفو الأمم المتحدة بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي، وهي أساسية لحسن أداء مهامهم الرسمية".