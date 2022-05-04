تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الطماطم 3 جنيهات لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

تراجعت أسعار البصل 25 قرشا لتتراوح بين 1 إلى 2 جنيه.

وصعدت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 3 جنيه إلى 5 جنيهات.

وزادت أسعار الفاصوليا جنيها واحدا لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وهبط سعر الباذنجان البلدي جنيهن ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

وصعد سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح 50 قرشا ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 4.5 إلى 6 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وصعد سعر الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

ارتفع سعر البرتقال الصيفي جنيها واحدا ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

كما زاد سعر الليمون البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وصعد سعر اليوسفي جنيها واحدا ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 11 جنيها.

استقر سعر الكانتلوب ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وارتفعت أسعار الفراولة جنيها واحدا لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقر أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) لتتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.