العراق يسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أفادت وزارة الصحة في العراق اليوم الأربعاء بتسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم رصد أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى مليونين و 325 ألفا وإصابة 352، في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و212 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل شفاء 179 شخصا من الوباء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى مليونين و298 ألفا و571 حالة.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2745 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي من تلقوا التطعيم ضد الوباء في العراق وصل إلى عشرة ملايين و536 ألفا و494 شخصا.