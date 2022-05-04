



قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن «التحرك الأوروبي لقطع واردات النفط الروسي، ستدفع أسعار الخام للارتفاع»، مشددة على أهمية زيادة إمدادات الطاقة.



وذكرت الوزارة، أن البلاد بحاجة لتدبير إمكانية حظر النفط الروسي دون تداعيات على الأسعار، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.



وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي عن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي: «نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا، وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت».



وأوضحت: «نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير، سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي».



وتابعت: «نعمل على حزمة إنقاذ طموحة لأوكرانيا، وسنتجاوز الاعتماد على النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».