سامح شكري يستقبل سفيرة البحرين الجديدة لدى مصر

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، بمقر الوزارة، السفيرة البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتمادها كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى مصر.

وأعرب شكري خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة كافة، متمنيًا للسفيرة البحرينية دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

من جهتها، أعربت السفيرة فوزية زينل عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية، مؤكدة حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين مصر نحو آفاق أوسع، متمنية لمصر دوام التقدم والازدهار.