هولندا تجري مشاورات بشأن تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

تجري هولندا مشاورات حاليا مع الدنمارك وبريطانيا بشأن تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في لاهاي اليوم الخميس، إن تسليم مقاتلات إف-16 "ليس أمرا محظورا".



وقال روته في ثقة إنه رغم عدم التوصل لاتفاق بعد، فإن الأمر مسألة وقت.



وأشار رئيس الوزراء إلى نقاشات دولية بشأن تسليم مدافع هاوتزر ودبابات ليوبارد لأوكرانيا.



وأضاف روته: "هذه الأمور تستغرق وقتا. لكن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع موجودة الآن في أوكرانيا، ودبابات ليوبارد2، يجرى نقلها".



ويعد تسليم طائرات مقاتلة غربية لأوكرانيا مسألة خلافية لأسباب سياسية ولوجيستية، حتى الآن.



كما أعلن دي كرو عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، لكنه لم يفصح عن تفاصيل في هذا الشأن.