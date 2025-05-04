 الرئيس الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا من 7 حتى 10 مايو الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا من 7 حتى 10 مايو الجاري

موسكو - أ ب
نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 1:16 م | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 1:16 م

أكد الكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا من 7 حتى 10 مايو الجاري.

وسوف يكون الرئيس الصيني من بين القادة الذين سيحضرون موكب يوم النصر في موسكو في التاسع من مايو الجاري.

وقال الكرملين إن الرئيس الصيني سيزور روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وعلاوة على مشاركته في احتفالات يوم النصر، سيناقش الرئيسان "تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتواصل الاستراتيجي بصورة أكبر" و"القضايا المدرجة على الأجندة الدولية والإقليمية".

وأضاف الكرملين أن بوتين ونظيره الصيني سوف يوقعان عددا من الوثائق الثنائية.

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