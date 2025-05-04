الشرطة البريطانية تلقى القبض على 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بالارهاب

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، القبض على 3 أشخاص ضمن عملية لمكافحة الارهاب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن شرطة العاصمة قالت إن وحدات شرطة مكافحة الارهاب احتجزت ثلاثة إيرانيين في لندن أمس السبت.

وتم إلقاء القبض على اثنين 39 عاما و 44 عاما في أماكن مختلفة بشمال غرب لندن.

وألقى القبض على رجل (55 عاما) في عنوان ثالث بغرب لندن.

ويشار إلى أن عملية الاعتقال تعد جزءا من تحقيق بقيادة قيادة مكافحة الارهاب بشرطة العاصمة، وليست مرتبطة بإلقاء القبض على خمسة أشخاص- أربعة منهم إيرانيون، أمس السبت أيضا.

وقال دومينيك مورفي، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الدافع وراء الحادث "وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي على الجمهور"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، هذه الاعتقالات بأنها "أحداث خطيرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا مع التهديدات التي تطال الأمن القومي".

وأضافت: "تواصل الحكومة العمل مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات لدعم كل الإجراءات والتقييمات الأمنية المطلوبة للحفاظ على أمن البلاد".

ولم تؤكد الشرطة بعد ما إذا كان المخطط المزعوم مرتبطا بإيران، إلا أنّ جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني حذر في وقت سابق من تصاعد التهديدات من قبل جهات مرتبطة بطهران.

وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية، كين ماكالوم، إن عناصر الجهاز والشرطة تصدوا منذ عام 2022 إلى 20 مخططا "مميتا محتملا" تدعمه إيران، وكان أغلبها يستهدف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني يقيمون في المملكة المتحدة.

وأضاف حينها أن هناك "مخاطر بزيادة أو اتساع في العدوانية التي تمارسها الدولة الإيرانية داخل المملكة المتحدة" إذا تفاقمت النزاعات في الشرق الأوسط.