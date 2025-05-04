رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان تعزيز التعاون وقضايا المنطقة

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأحد بأبوظبي، تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الزعيمين بحثا، خلال لقائهما اليوم في أبوظبي، "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين".

كما استعرض الجانبان "عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها".

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن الزعيمين، بحثا "عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".

كما تم خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وكان أمير قطر، وصل في وقت سابق الأحد، إلى دولة الإمارات، في زيارة "أخوية"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية، دون تحديد مدتها.

وبحسب الوكالة، يرافق أمير قطر، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووفد رسمي.