نتنياهو يؤجل زيارة إلى أذربيجان بسبب تطورات العدوان على غزة وسوريا

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أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته المزمعة إلى أذربيجان، حسبما ذكر مكتبه يوم السبت.

وكان من المقرر أن تبدأ زيارة نتنياهو يوم الأربعاء المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام.

وجاء في البيان: "في ضوء التطورات في قطاع غزة وسوريا، ونظرا لضيق جدول الأعمال السياسي والأمني، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد لاحق".

إلا أن موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى ذكرت أن سبب الإلغاء هو رفض تركيا السماح لطائرة نتنياهو بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من نتنياهو أن مكتبه بحث إمكانية التحليق عبر طرق طيران بديلة. ومع ذلك، كان ذلك سيؤدي إلى مضاعفة مدة الرحلة تقريبا، وتقرر إلغاء الرحلة.