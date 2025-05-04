أطلق أحد أفراد شرطة النار على رجل مسلح بسكين في محطة قطارات ضواحي ألتينردينج بالقرب من مدينة ميونخ الألمانية.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن رجلا -31 عاما- هدد أفراد الشرطة، الذين تم استدعاؤهم عبر مكالمة استغاثة، بسكين ولم يضع السلاح أرضا حتى بعد أن طلب منه ذلك.

ولم يستجب الرجل لأوامر أفراد الشرطة حتى بعد إطلاقهم عدة طلقات تحذيرية. وبعد ذلك أطلق أحد أفراد الشرطة رصاصة واحدة "على ساق المهاجم". وبحسب البيانات، أصيب الرجل في الفخذ، وتم نقله إلى المستشفى، ولا يوجد خطر على حياته.

وذكرت صحيفة "ميونخ ميركور" استنادا إلى شهود عيان أن أفراد الشرطة دخلوا إلى القطار عبر كابينة السائق لإيقاف المسلح. وكانت الشرطة تنتظر القطار بالفعل في ألتينردينج. وتم إغلاق المحطة في بداية العملية.

وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن الخط بين ماركت شفابن وإردينج أغلق لمدة ثلاث ساعات ونصف تقريبا. ومع ذلك، فقد أثر هذا فقط على مسار خط قطارات الضواحي "ميونخ إس 2".