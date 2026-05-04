مباحثات صومالية أممية لتعزيز التعاون في ملفات التنمية والانتخابات والأوضاع الإنسانية

بحث الأمين الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالصومال حمزة حادو، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة مكتب الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شوكو نودا؛ تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات الأجندة الوطنية للصومال، والتي تشمل التنمية، والاستعداد للانتخابات، والاستجابة للأوضاع الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقباله، المسؤولة الأممية، خلال زيارتها إلى مقديشيو التي استمرت أسبوعًا..حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأحد.

من جهتها.. أشادت قيادة الأمم المتحدة بالدور المتنامي الذي تضطلع به الحكومة الصومالية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك بانضمامها إلى مجموعة شرق أفريقيا (EAC).

وشدد الجانبان على الأهمية العاجلة لمعالجة أوضاع النازحين داخليًا (IDPs) ومواجهة موجات الجفاف المستمرة، واتفقا على تسريع الجهود المشتركة التي تقودها الحكومة لدعم المجتمعات الهشة وتعزيز صمود البلاد بشكل عام.