ديمقراطي بارز: استئناف الغارات الأمريكية لن يحدث أي اختراق مع إيران

أعرب جاك ريد، القيادي الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأنه لا يعتقد أن الاستئناف المحتمل للغارات الجوية في إيران سيكون فعالا.

وقال ريد لشبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الأحد: "لا أعتقد أن ذلك سيكسر تصميمهم على الصمود، وأحد الأسباب بالنسبة لهم هو أن الأمر وجودي".

ويفترض ريد أنه في أعقاب الهجمات على قيادتهم والتهديدات القاسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى الإيرانيون خيارا واحداً فقط لأنفسهم وهو "مواصلة القتال".

وفي هذا السياق، دفع ريد بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع المفاوضات بجدية.

وأضاف ريد: "لا أعتقد أن الرئيس لديه خطة، أعتقد أن الأمر اندفاعي، إنه يوم بيوم، ويعتمد على شعوره، وأعتقد أنه لا يتلقى الدعم والتخطيط اللازمين لاتخاذ أحكام حصيفة".

ويسري حاليا وقف لإطلاق النار في الصراع الإيراني، لكن لم يظهر في الأفق بعد أي اختراق في الجهود الدبلوماسية.

وقدمت طهران مقترحا جديداً في الآونة الأخيرة في إطار العملية الدبلوماسية. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد، فقد استجابت الولايات المتحدة بالفعل لذلك، رغم أن ترامب لم يعلن علناً حتى الآن سوى أنه يراجع المقترح وأعرب عن شكوكه.

وكتب على منصته "تروث سوشيال" أنه لا يستطيع تخيل أن يكون المقترح مقبولا، دون الخوض في التفاصيل، وفي الوقت نفسه، حذر من أن خيار شن هجوم آخر على إيران يظل مطروحا على الطاولة إذا تصرفت القيادة الإيرانية بشكل غير لائق من وجهة نظره.