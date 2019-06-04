سلسلة متاجر «وول مارت» تتيح لعمالها الحصول على درجة جامعية في علوم الكمبيوتر وأمن المعلومات

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية "وول مارت" اعتزامها توسيع نطاق برنامجها التعليمي "حياة أفضل لكم" لكي يتيح لعمالها الحصول على درجات جماعية في مجال علوم الكمبيوتر وأمن المعلومات. ويقدم البرنامج دعما ماليا للعمال الذين لم يحصلوا على درجات جامعية من أجل استكمال تعليمهم الجامعي.

وأضافت أكبر سلسلة متاجر في العالم 14 درجة وشهادة جامعية في مجال التكنولوجيا إلى برنامج دعم تعليم عمالها.

ووفقا لبرنامج "حياة أفضل لكم" فإنه يمكن لطلبة المدارس الثانوية الحصول على وظيفة في السلسلة مع توفير مزايا لهم لاستكمال دراستهم. كما يمكن لطلبة المدارس الثانوية الحصول على درجة جامعية في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد في 6 جامعات غير هادفة للربح.

يذكر أن السلسلة ستتيح هذه المنح لحوالي 5000 عامل سنويا ليحصل الواحد منهم على 1500 دولار.

وتستهدف مثل هذه البرامج استقطاب المهارات والمواهب الشابة، في الوقت الذي تراجع فيه معدل البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية في الولايات المتحدة. وتعتبر "وول مارت" أكبر شركة قطاع خاص من حيث عدد العاملين فيها حيث تضم حوالي 5ر1 مليون عامل.

ووفقا لشروط برنامج "حياة أفضل لكم" فإن العامل المستفيد منه يدفع دولار واحد يوميا كمساهمة في نفقات تعليمه.