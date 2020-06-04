الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 765.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى تسجيل خمس حالات شفاء، لافتة إلى إجراء 6027 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 380 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.