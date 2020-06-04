شعبة الصيادلة توضح بعض الإرشادات لتقوية المناعة ضد كورونا

قال الدكتور أحمد إدريس، عضو شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، إن هناك العديد من الوصفات الطبية التي تعزز المناعة، مثل الينسون والأعشاب الطبية وورق الجوافة والزعتر وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي وصفة، وخصوصًا من يعانون من الضغط والسكر ومشكلات المعدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الجاني» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الحرب ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تعتمد على الغذاء السليم والتهوية السليمة بشكل أساسي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى التي تساعد في تقوية المناعة ضد كورونا، مثل الثوم والبصل، مؤكدًا على ضرورة استخدام هذه الوصفات بطريقة صحيحة دون المبالغة في تناولها.