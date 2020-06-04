إصابات كورونا في المغرب تتخطى حاجز الـ8000

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8003.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 208.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 329 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 7195.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 380 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.