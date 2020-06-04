محافظ كفر الشيخ يتفقد عدداً من المنشآت الصحية

تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، اليوم الخميس، عدداً من المنشآت الصحية؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ مستشفى كفر الشيخ العام، وعيادات عمر بن الخطاب للتأمين الصحي التي سيتم نقلها إلى موقعها الجديد بالتكوين المهني، حيث تقع بسوق مبارك، ويتردد عليها أكثر من 500 مريض من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك عيادة وحدة الصنايع التي تقدم خدمة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبها طبيب نفسي، ومركز تدخل مبكر يشمل مركز زراعة القوقعة والتخاطب والتأهيل الحركي، وأخصائي نفسي لإجراء اختبارات الذكاء وجلسات تعديل السلوك والاختبارات النفسية.

وأكد المحافظ - أثناء تفقد الأعمال الإنشائية الملحقة في مستشفى كفر الشيخ العام - توافر جميع المستلزمات الوقائية والطبية اللازمة، والأدوية بالمنظومة الصحية، فضلاً عن متابعة انتظام عمل الأطقم الطبية والتمريض، وحسن معاملة المواطنين، مكلفاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا".

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات الواقية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية لحماية الأطقم الطبية، والالتزام التام بكافة قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان لمجابهة الفيروس.