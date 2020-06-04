سائق «توكتوك» يتخلص من صديقه بالجيزة: «كان بيعملى سحر ضرَّ بحياتي الزوجية»

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول مقتل سائق "توكتوك" على يد صديقه خنقًا، وإلقاء جثته من الطابق الثالث، بسبب مرورة بأزمة نفسية، واعتقاده أن صديقه يسحر له، وإحداث مشكلات بحياته الزوجية، ويشرع فى إيذائه بأعمال سفلية.

وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة والأداة المستخدمة في القتل‪.‬

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم بقتل صديقه يعمل نقاش، قتله خنقًا ثم ألقاه من الطابق الثالث، ليخفي الجريمة وهرب، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه‪.‬

وتبين من التحريات الأولية التي كشفتها رجال المباحث، أن المتهم يعانى من أزمة نفسية، وارتكب الجريمة لاعتقاده أن الضحية كان يسعى لإحداث ضرر به، بأعمال السحر، فقتله.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بعدما سقط من الطابق الثالث وإلتقط أنفاسه الأخيرة ليلقى مصرعه، فيما انتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة.

تبين أن المجنى عليه، يدعى "سيد.ا " سائق توكتوك، وأنه كان في زيارة لأحد أصدقائه يدعى " رامى " نقاش، يقيم بالعقار الذى سقط منه المجني عليه، حيث قتله المتهم خنقا بقطعة قماش على وجهه ورقبته، ووضع قطعة قماش على فمه، ثم مثل بجثته بوضع عصا خشبية بأماكن حساسة بجسده، وعقب ذلك ألقى الجثة من النافذة وفر هاربًا‪.‬

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة للتحقيقات.