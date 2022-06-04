طلب إحاطة بشأن إمكانية انتقال جدري القرود عبر حديقة حيوان الجيزة

وجهت آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، طلب إحاطة استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى وزيري الزراعة والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بشأن "إمكانية انتقال مرض جدري القرود عبر زوار حديقة حيوان الجيزة".

واستندت النائبة في طلبها إلى تحذيرات صادرة من منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، والتي عبرت فيها عن مخاوفها من تفشِ محتمل وأوسع نطاقًا لمرض "جدري القرود" خلال فصل الصيف في الكثير من بلدان العالم، بعدما تم رصد ما يقرب من 1400 إصابة جديدة بشكل تراكمي.

وذكرت أن منظمة الصحة العالمية أرجعت الانتقال السريع لمرض "جدري القرود، في عدد من دول العالم مؤخرًا، في سياق رفع القيود على السفر والتجمعات التي كانت مفروضة في ظل فيروس كورونا.

وأضافت: "منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية انتقال مرض جدري القرود، إلى المواطنين عبر الحيوانات الأليفة داعية إلى ضرورة تجنبها، محذرة من أن يشهد المرض تحور جديد على غرار ما شهده فيروس كورونا في بداية ظهوره".

وأوضحت نائبة البرلمان، أن خطورة مرض "جدري القرود" تكمن في أنه حتى الآن ليس له أي مصل أو بروتوكول علاجي معين وإنما هي محض اجتهادات ورؤى علمية غير مقطوع بها أو مسلم بها.

وقالت إن بعض الدول الإفريقية في إطار إجراءاتها الاحترازية لمجابهة مرض انتشار "جدري القرود" اتخذت قرارًا بإغلاق عدد من حدائق الحيوان، وهنا يثور التساؤل حول إمكانية انتقال هذا المرض إلى المواطنين عبر حدائق الحيوان، لاسيما لدينا حديقة حيوان هي الأكبر في مصر وإفريقيا وهي حديقة حيوان الجيزة، والتي يرتادها الآلاف يوميًا من الزوار.