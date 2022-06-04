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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم، بالأسواق المحلية.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع ليسجل 18170 جنيها.

واستقر سعر طن السويس للصلب عند 18070 جنيها.

واستقر سعر الطن حديد العشري عند 18000 جنيه.

اوستقر سعر حديد بشاي مسجلا 18075 جنيها.

واستقر حديد المصريين مسجلا 1870 جنيها.

وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيها.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 17850 جنيها.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 18 ألف جنيه.

واستقر حديد مصر ستيل ليسجل 18 ألف جنيه.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح مسجلا 1150 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر عند 1140 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1160 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1150 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1215 جنيها.

وثبت سعر أسمنت السويدي مسجلا 1170 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا عند 1140 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة وتسليم أرض مصنع، ويضاف عليها تكلفة النقل والشحن وهامش ربح التاجر.