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طفل صغير ووزنه ثقيل يمسح السيارات في مدينة شبين الكوم وتجلس بجواره والدته يفترشون الشارع؛ لعدم وجود مأوى..فإذا ذهبت إلى هذا المكان ستجد سيف طفل يبلغ من العمر ١٢ عامًا الابن الوحيد لوالدته ولكنهم لا يملكون مصدر رزق لهم فيحاول الابن البار مساعدة والدته.

يعاني سيف من الوزن الزائد والسمنة المفرطة، حيث ناشد المسؤولين التدخل لتوفير سكن كريم ومساعدته على التخلص من الوزن الزائد.

وبدوره، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بمكتبة الطفل "سيف" ووالدته، الأسرة التي تعاني ظروف صحية واجتماعية صعبة مما دفع الطفل للعمل وكسب العيش لمساعدة والدته في متطلبات حياتهم اليومية، يأتي هذا فور مناشدته لمحافظ المنوفية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

واستمع محافظ المنوفية، لوالدة الطفل "سيف" متحدثة عن حالتها المعيشية وحالة ابنها ومدى إصراره على العمل في هذا السن المبكر لمساعدتها في تجهيز شقيقته وسداد الديون المتراكمة عليها.

وأمر محافظ المنوفية، بصرف مساعدة مالية عاجلة للمواطنة لمساعدتها على تحمل الأعباء المعيشية، موجها بتوفير سكن بعمارات الإيواء بشبين الكوم لضمان توفير حياة كريمة ولائقة بهم.

وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية إدارة العلاقات العامة باصطحاب الطفل إلى المستشفى التعليمى بشبين الكوم.

وأجرى المحافظ، اتصالا هاتفيا بمدير المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعداد برنامج غذائي شامل للطفل لمساعدته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأعرب الطفل "سيف" ووالدته، عن مدى سعادتهما وتقديرهما بحرص واهتمام محافظ المنوفية والاستجابة الفورية لهم والاستماع لشكواهم وسرعة تلبيتها.

ويأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع جموع المواطنين ولا سيما الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.