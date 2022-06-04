إحالة أوراق شخص ونجليه متهمين بقتل جارهما في الشرقية لمفتي الجمهورية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم السبت، قرارًا بإحالة أوراق أب ونجليه إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر يوليو المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بقتل جارهم بسبب خلافات جيرة بينهم في عزبة الحريري التابعة لدائرة قسم أول الزقازيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريري التابعة لنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين كل من: "علي ع"، 23 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، وصديقه "محمد س"، 25 عامًا (طرف أول)، وبين "عبد الرازق ز"، 63 عامًا، موظف بالمعاش، ونجليه أكرم، 25 عامًا، حفار، وأدهم، 20 عامًا، عامل (طرف ثاني)، بسبب خلافات بينهم ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعي في الوجه من الجهة اليسرى أودت بحياته.

وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.