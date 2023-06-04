الشرطة الألمانية تتوقع اضطرابات أخرى في مدينة لايبتسيج مع دعوات لمظاهرة أخرى

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أعلنت الشرطة الألمانية بمدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا اليوم الأحد، أنها تتوقع حدوث اضطرابات وأعمال تخريبية أخرى في المدينة وذلك بعد إطلاق دعوات لمظاهرة مساء اليوم.

وأضافت الشرطة اليوم أنها تواصل مهمتها بعد أعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الشرطة بمدينة لايبتسيج حاصرت نحو ألف شخص أمس السبت، بعد اشتباكات مع المتظاهرين وأعمال شغب صدرت من مجموعات يسارية راديكالية.

وبحسب البيانات، أصيب عدد كبير من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات، اثنين منهم لم يعدوا قادرين على العمل بعد ذلك.

وتشهد مدينة لايبتسيج دعوات لمظاهرة أخرى مساء اليوم، وذلك بعد أعمال الشغب التي شهدتها المدينة من مجموعات يسارية راديكالية.

ومن المخطط أن تكون المظاهرة في حي "كونيفيتس" تحت شعار "مظاهرة ضد عنف الشرطة".