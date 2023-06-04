جرعة زائدة من المخدرات وراء العثور على جثة شاب بجوار مدرسة في العجوزة

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في العثور على جثة شاب بجوار مدرسة بمنطقة العجوزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



وبينت التحريات أن الشاب تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أدت إلى وفاته في الحال.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة "ك"، 37 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.