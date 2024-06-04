 التحفظ على المطرب أحمد جمال لتسببه في إصابة شخص بالجيزة - بوابة الشروق
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التحفظ على المطرب أحمد جمال لتسببه في إصابة شخص بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:26 م

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على المطرب أحمد جمال، لتسببه فى إصابة مسن بعدما صدمه بسيارته خلال محاولة عبوره لطريق الفيوم الصحراوي بنطاق المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال محاولة عبور شخص مسن للطريق صدمته سيارة يقودها المطرب أحمد جمال، مما تسبب في إصابته، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظ الأمن على المطرب والسيارة المتسببة في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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