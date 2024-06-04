 الظهور الأول منذ الإصابة.. معلول رفقة لاعبي الأهلي في حفل تدشين ستاد النادي - بوابة الشروق
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الظهور الأول منذ الإصابة.. معلول رفقة لاعبي الأهلي في حفل تدشين ستاد النادي

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 11:28 م

ظهر علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخضع على إثرها لعملية جراحية في وتر أكيليس.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

وظهر علي معلول في حفل تدشين النادي الأهلي لمشروع القرن، لإنشاء ستاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الخاصة بالنادي، رفقة عدد من لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة، مارسيل كولر.

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.


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