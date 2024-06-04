ظهر علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخضع على إثرها لعملية جراحية في وتر أكيليس.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

وظهر علي معلول في حفل تدشين النادي الأهلي لمشروع القرن، لإنشاء ستاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الخاصة بالنادي، رفقة عدد من لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة، مارسيل كولر.

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.